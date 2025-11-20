Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit KursVerlusten

Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,78 SAR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 25,78 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,64 SAR nach. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,86 SAR. Zuletzt wurden via SAU 4.068.128 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 29,00 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 11,10 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 23,04 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 10,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,63 SAR ausgeschüttet werden.

Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 418,16 Mrd. SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 464,63 Mrd. SAR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Am 08.03.2027 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,55 SAR im Jahr 2025 aus.

