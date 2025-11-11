Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Dienstagnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 148,93 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 148,93 USD. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 148,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 171.947 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 18,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 86,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Arm im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arm 844,00 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Arm am 04.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Arm-Aktie fällt nach Gewinnanstieg dennoch - Umsatz übertrifft Erwartungen

Aktien im Blick: SoftBank prüfte 2025 nach Arm auch Marvell-Übernahme - größte Halbleiter-Transaktion möglich

SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit