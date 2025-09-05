Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Atlassian am Montagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 171,29 USD.

Das Papier von Atlassian befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 171,29 USD ab. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 169,40 USD. Bei 172,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 49.195 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 90,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2024 Kursverluste bis auf 154,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,99 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Atlassian veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,13 Mrd. USD eingefahren.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,25 USD im Jahr 2026 aus.

