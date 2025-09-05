Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Abend südwärts
Die Aktie von Atlassian gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 171,42 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 171,42 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 169,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,99 USD. Bisher wurden heute 220.926 Atlassian-Aktien gehandelt.
Am 11.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 325,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,14 Prozent hinzugewinnen. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 10,05 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,25 USD in den Büchern stehen haben wird.
