DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 +2,1%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.548 +2,2%Euro1,1587 ±-0,0%Öl62,77 +0,1%Gold4.209 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RWE 703712 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX nimmt Rekord ins Visier -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- Siemens setzt auf Digital-Geschäft -- NEL, VW, Deutsche Telekom, Talanx im Fokus
Top News
US-Shutdown beendet: DAX dürfte wieder in Sichtweite zum Rekord kommen US-Shutdown beendet: DAX dürfte wieder in Sichtweite zum Rekord kommen
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Ausblick bestätigt

Delivery Hero-Aktie: Weiteres Umsatzwachstum erzielt

13.11.25 08:04 Uhr
Delivery Hero-Aktie: Delivery Hero liefert ab! Umsatz steigt weiter | finanzen.net

Delivery Hero sieht sich nach dem dritten Quartal auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr und hat auch die Mittelfristziele bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
18,12 EUR -0,53 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Lieferkonzern rechnet laut Mitteilung mit einer Beschleunigung im vierten Quartal. Im dritten Quartal steigerte der Berliner Lieferkonzern nominal nur den Umsatz, auf vergleichbarer Basis ergaben sich laut Mitteilung jedoch Steigerungen sowohl bei Umsatz als auch beim Bruttowarenwert GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Online-Plattform einschließt.

Wer­bung

Wie der Konzern in einem Trading Statement mitteilte, erwirtschaftete er im dritten Quartal einen Umsatz von 3,74 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 22 Prozent, nominal von 16 Prozent. Er lag marginal über den im Konsens erwarteten 3,73 Milliarden. Der GMV betrug 12,18 Milliarden Euro, nominal ein leichtes Minus, auf vergleichbarer Basis den Angaben zufolge ein Zuwachs von 7 Prozent. Er lag unter den im Konsens geschätzten 12,25 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr will Delivery Hero weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) in der Bandbreite von 900 bis 940 Millionen Euro erzielen sowie einen freien Cashflow von mehr als 120 Millionen Euro. Den Zuwachs beim Bruttowarenwert (GMV) sieht der Konzern weiter am oberen Rand der bisherigen Zielspanne von 8 bis 10 Prozent. Der Gesamtumsatz der Segmente soll im Jahresvergleich um 22 bis 24 Prozent steigen.

Die Ziele 2025 hatte der Berliner Lieferkonzern Ende August wegen ungünstiger Wechselkurse beim operativen Gewinn und freiem Cashflow gesenkt, bei den Wachstumskennziffern Umsatz und GMV aber erhöht.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
08.11.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen