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Ausblick

SAF-HOLLAND-Aktie: Leichtes Wachstum und stabile Marge erwartet

19.03.26 07:46 Uhr
SAF-HOLLAND-Aktie: Prognose im Rahmen der Erwartungen - moderates Plus geplant | finanzen.net

SAF-HOLLAND rechnet 2026 mit moderatem Umsatzwachstum und einer stabilen operativen Marge.

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SAF-HOLLAND SE
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Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND blickt verhalten positiv auf das laufende Geschäftsjahr. Beim Umsatz peilt das im SDAX notierte Unternehmen einen Wert zwischen 1,7 und 1,85 Milliarden Euro an. Der Mittelwert liegt damit leicht über dem bereits bekannten Vorjahreswert von 1,73 Milliarden Euro. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll im laufenden Jahr zwischen 9 und 10 Prozent liegen. 2025 war die Marge wegen eines achtprozentigen Umsatzrückgangs um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent gefallen. Die Ziele für 2026 liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten.

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/zb/stk

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Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

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20.02.2026SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
03.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
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18.02.2026SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
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17.12.2025SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
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20.02.2026SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
16.07.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
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DatumRatingAnalyst
25.03.2021SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
03.12.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
26.11.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
18.11.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
21.10.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux

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