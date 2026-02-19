DAX 25.091 +0,2%ESt50 6.079 +0,3%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,7140 +2,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.273 +0,7%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,27 -0,9%Gold 5.023 +0,6%
EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft
SAF-HOLLAND Aktie

Marktkap. 880,65 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
Deutsche Bank AG

SAF-HOLLAND SE Hold

13:26 Uhr
SAF-HOLLAND SE Hold
SAF-HOLLAND SE
19,42 EUR 0,00 EUR 0,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Jost und SAF Holland hätten im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen der Lkw-Zulieferer. Nun komme es auf die Ausblicke im März an. Er verschob seine Bewertungsbasis einstweilen weiter in die Zukunft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,46 €		 Abst. Kursziel*:
-12,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,46%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

13:26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
03.02.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
19.01.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

finanzen.net SDAX aktuell: SDAX fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Am Mittwochnachmittag Gewinne im SDAX
StockXperts SAF-Holland: Wohin geht die Reise?
dpa-afx SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mit Gewinnen
dpa-afx ROUNDUP/Schwache Nachfrage der Lkw-Bauer: SAF-Holland mit Gewinnrückgang
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND SE: Preliminary results for fiscal year 2025 show solid profitability in a challenging market environment
EQS Group EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
