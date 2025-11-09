DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.931 -0,6%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Ausblick: Tyson Foods präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

09.11.25 07:01 Uhr
Tyson Foods gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,02 Prozent auf 14,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, gegenüber 2,25 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 54,85 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 53,31 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tyson Foods Inc.

DatumRatingAnalyst
06.05.2019Tyson Foods SellPivotal Research Group
29.04.2019Tyson Foods HoldStandpoint Research
23.10.2018Tyson Foods BuyStandpoint Research
02.04.2018Tyson Foods SellPivotal Research Group
13.11.2017Tyson Foods HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
23.10.2018Tyson Foods BuyStandpoint Research
02.10.2017Tyson Foods OverweightBarclays Capital
06.06.2017Tyson Foods OverweightBarclays Capital
14.10.2016Tyson Foods OutperformBMO Capital Markets
24.11.2015Tyson Foods OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.04.2019Tyson Foods HoldStandpoint Research
13.11.2017Tyson Foods HoldPivotal Research Group
08.08.2017Tyson Foods Sector PerformRBC Capital Markets
22.11.2016Tyson Foods Sector PerformRBC Capital Markets
10.05.2016Tyson Foods Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.05.2019Tyson Foods SellPivotal Research Group
02.04.2018Tyson Foods SellPivotal Research Group
07.10.2016Tyson Foods SellPivotal Research Group
27.01.2009Tyson Foods underperformD.A. Davidson & Co.
15.03.2006Tyson Foods underweightPrudential Financial

