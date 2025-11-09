Ausblick: Tyson Foods präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Tyson Foods gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,02 Prozent auf 14,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, gegenüber 2,25 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 54,85 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 53,31 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
