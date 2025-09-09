Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1,94 USD.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 1,94 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,89 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.499 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 2,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen