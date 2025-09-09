DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.495 -0,5%Nas21.970 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,38 +1,3%Gold3.647 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienentwicklung

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Mittwochnachmittag

10.09.25 16:11 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
1,68 EUR 0,08 EUR 5,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ballard Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 1,94 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,89 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.499 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 2,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen