Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 1,88 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 1,88 USD zu. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 1,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,85 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.535 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2024). Mit einem Zuwachs von 26,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,01 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2024.

Am 06.05.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power ebenfalls -0,19 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,08 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,49 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Ballard Power am 11.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Ballard Power die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,474 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

