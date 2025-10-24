Kovac als Muntermacher für Spätzünder
Werte in diesem Artikel
DORTMUND (dpa-AFX) - Nach dem wichtigen Champions-League-Sieg in Kopenhagen fordert Nico Kovac höchste Aufmerksamkeit von seiner Mannschaft vor dem Samstagabendspiel gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky). "Wir müssen von der ersten Minute an wach sein, das war in den letzten beiden Spielen nicht so, wie ich mir das vorstelle", sagte der Trainer von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). "Jetzt ist die Bundesliga wieder dran und wir brauchen die drei Punkte", sagte der Coach.
Gegen den starken Aufsteiger, der nur zwei Tabellenplätze hinter dem Tabellenvierten Dortmund rangiert, erwartet Kovac ein schwieriges Spiel. "Das ist ein Gegner, der gut gestartet ist und die Euphorie mit seinen zahlreichen Fans in sich trägt. Sie spielen schnell vertikal nach vorne und suchen schnell ihre Abschlüsse", erklärte der BVB-Coach.
Beeindruckende Statistik
Kölns neuen Senkrechtstarter Said El Mala werde man natürlich im Blick halten - sofern er überhaupt spielt. "Der Kleine hat schon tolle Sachen gezeigt. Es gilt ihn dahin zu lenken, wo er nicht so stark ist", sagte Dortmunds Trainer. "Ich denke, dass wir es im Spiel gegen die Bayern gegen Luis Diaz und Michael Olise schon richtig gut gemacht haben. Und die Kölner haben viele gute Spieler. Es geht nicht nur um einen", betonte Kovac.
Personalproblem hat der BVB nicht. Serhou Guirassy und Yan Couto seien ein wenig verschnupft. Ihrem Einsatz stehe aber nichts im Wege, meinte Kovac. Die Statistik ergibt die Favoritenrolle: In den vergangenen 24 Heimspielen gegen Köln hat Dortmund nur einmal verloren./ri/DP/he
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.11.2017
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.2016
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.2014
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.2010
|Borussia Dortmund GmbHCo halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.2010
|Borussia Dortmund wurde ausgestoppt
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|19.06.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|17.04.2007
|Borussia Dortmund Downgrade
|GSC Research
|18.08.2006
|Borussia Dortmund reduzieren
|AC Research
|22.05.2006
|Borussia Dortmund verkaufen
|Euro am Sonntag
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen