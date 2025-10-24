DAX24.226 +0,1%Est505.666 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 -0,1%Nas23.199 +1,1%Bitcoin95.359 +0,7%Euro1,1626 +0,1%Öl66,38 +0,6%Gold4.106 -0,5%
Kovac als Muntermacher für Spätzünder

24.10.25 15:21 Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Nach dem wichtigen Champions-League-Sieg in Kopenhagen fordert Nico Kovac höchste Aufmerksamkeit von seiner Mannschaft vor dem Samstagabendspiel gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky). "Wir müssen von der ersten Minute an wach sein, das war in den letzten beiden Spielen nicht so, wie ich mir das vorstelle", sagte der Trainer von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). "Jetzt ist die Bundesliga wieder dran und wir brauchen die drei Punkte", sagte der Coach.

Gegen den starken Aufsteiger, der nur zwei Tabellenplätze hinter dem Tabellenvierten Dortmund rangiert, erwartet Kovac ein schwieriges Spiel. "Das ist ein Gegner, der gut gestartet ist und die Euphorie mit seinen zahlreichen Fans in sich trägt. Sie spielen schnell vertikal nach vorne und suchen schnell ihre Abschlüsse", erklärte der BVB-Coach.

Beeindruckende Statistik

Kölns neuen Senkrechtstarter Said El Mala werde man natürlich im Blick halten - sofern er überhaupt spielt. "Der Kleine hat schon tolle Sachen gezeigt. Es gilt ihn dahin zu lenken, wo er nicht so stark ist", sagte Dortmunds Trainer. "Ich denke, dass wir es im Spiel gegen die Bayern gegen Luis Diaz und Michael Olise schon richtig gut gemacht haben. Und die Kölner haben viele gute Spieler. Es geht nicht nur um einen", betonte Kovac.

Personalproblem hat der BVB nicht. Serhou Guirassy und Yan Couto seien ein wenig verschnupft. Ihrem Einsatz stehe aber nichts im Wege, meinte Kovac. Die Statistik ergibt die Favoritenrolle: In den vergangenen 24 Heimspielen gegen Köln hat Dortmund nur einmal verloren./ri/DP/he

