BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,53 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,53 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,56 EUR zu. Bei 3,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.260 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 17,14 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,39 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,41 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 06.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,015 EUR je Aktie aus.

