Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays legt am Montagmittag zu

Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 3,65 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 3,65 GBP zu. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,66 GBP zu. Bei 3,64 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 3.244.514 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,78 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,14 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 41,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,101 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,19 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

