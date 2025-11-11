Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Barclays zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 4,22 GBP.

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 4,22 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,22 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,20 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 819.436 Aktien.

Bei 4,22 GBP erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 0,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 46,97 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,55 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,17 Mrd. GBP ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,432 GBP je Barclays-Aktie.

