Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Donnerstagmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP. Bei 4,31 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,31 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.420.502 Barclays-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 4,31 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Mit Abgaben von 47,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 9,47 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,432 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

