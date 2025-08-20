Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 3,76 GBP.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,76 GBP zu. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 3,76 GBP zu. Bei 3,74 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 9.853.991 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 3,78 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 0,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,14 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,41 GBP je Barclays-Aktie aus.
Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,419 GBP fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
