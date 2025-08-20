DAX24.335 +0,2%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Kurs der Barclays

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag kaum bewegt

22.08.25 09:25 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag kaum bewegt

Die Aktie von Barclays hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 3,74 GBP zeigte sich die Barclays-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Barclays-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 3,74 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 3,75 GBP. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,74 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,74 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 304.945 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,78 GBP) erklomm das Papier am 16.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 1,06 Prozent wieder erreichen. Bei 2,14 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 42,78 Prozent sinken.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,41 GBP für die Barclays-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,419 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

