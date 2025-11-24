DAX23.164 +0,3%Est505.507 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Mittag stärker

24.11.25 12:06 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 3,99 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,58 EUR 0,09 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 3,99 GBP. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,02 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 4.210.938 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,31 GBP erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 7,97 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 43,90 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,17 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,432 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen