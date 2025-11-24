Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Mittag stärker

Barclays im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 3,99 GBP.

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 3,99 GBP. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,02 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 4.210.938 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,31 GBP erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 7,97 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 43,90 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,17 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,432 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie