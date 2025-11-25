Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Barclays zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 4,09 GBP.

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 4,09 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,11 GBP. Bei 4,09 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 1.446.282 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 4,31 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 45,34 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 9,47 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 10.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,432 GBP je Aktie aus.

