DAX23.244 ±0,0%Est505.537 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1537 +0,1%Öl63,02 -0,6%Gold4.127 -0,2%
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Vormittag fester

25.11.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Barclays zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 4,09 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,67 EUR 0,11 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 4,09 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,11 GBP. Bei 4,09 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 1.446.282 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 4,31 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 45,34 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 9,47 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 10.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,432 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Siemens Energy-Aktie im Visier: Rückkauf-Flut trifft Überbewertungs-Warnung - Chance oder Stolperstein?

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

