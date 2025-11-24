Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays macht am Montagvormittag Boden gut

So entwickelt sich Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 3,98 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 3,98 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,00 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 433.790 Stück.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,31 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 77,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,17 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,55 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Barclays dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,432 GBP je Aktie.

