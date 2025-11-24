Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag in Grün

So bewegt sich Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 3,99 GBP zu.

Das Papier von Barclays legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 3,99 GBP. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,02 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,99 GBP. Bisher wurden heute 10.691.478 Barclays-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,31 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 43,94 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Am 22.10.2025 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,55 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,17 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,432 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

