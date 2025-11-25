Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,06 GBP.

Die Barclays-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 4,06 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,13 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,09 GBP. Bisher wurden via London 7.274.360 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,31 GBP markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 5,78 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Abschläge von 44,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2024 mit 0,080 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Am 22.10.2025 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,55 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,17 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,432 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

