Aktie im Blick

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag nahe Vortagesschluss

12.09.25 16:10 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von BASF zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,94 EUR.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,94 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 43,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 664.015 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 EUR.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
