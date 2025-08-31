DAX24.010 +0,5%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1724 +0,3%Öl68,18 +0,1%Gold3.472 +0,7%
So entwickelt sich BAT

01.09.25 09:24 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von BAT zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die BAT-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 41,86 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48,40 EUR 0,15 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die BAT-Aktie um 09:07 Uhr im London-Handel bei 41,86 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,03 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,87 GBP aus. Mit einem Wert von 41,95 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.349 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,44 GBP ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,07 GBP.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,42 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
15.07.2025BAT OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets
15.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

