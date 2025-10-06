BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT reagiert am Mittag positiv

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 38,27 GBP zu.

Das Papier von BAT legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 38,27 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 38,34 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 38,04 GBP. Bisher wurden heute 239.898 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 14,97 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,49 Prozent.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je BAT-Aktie.

