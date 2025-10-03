BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagvormittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von BAT zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die BAT-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 38,56 GBP.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 38,56 GBP. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,56 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 38,32 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,34 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 30.758 BAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 14,11 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 32,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,76 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,40 GBP je Aktie.

