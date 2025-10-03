BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 38,33 GBP ab.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 38,33 GBP. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,28 GBP ab. Bei 38,34 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 592.413 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,79 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,59 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,76 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 GBP je BAT-Aktie belaufen.

