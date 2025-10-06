BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau
Die Aktie von BAT zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 38,14 GBP.
Im London-Handel kam die BAT-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,14 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 38,21 GBP zu. In der Spitze büßte die BAT-Aktie bis auf 38,04 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,04 GBP. Zuletzt wurden via London 43.694 BAT-Aktien umgesetzt.
Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,36 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 31,25 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,45 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.
Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je Aktie aus.
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
