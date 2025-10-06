DAX24.382 ±0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,51 +1,8%Gold3.939 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Notierung im Blick

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

06.10.25 09:27 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von BAT zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 38,14 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
43,80 EUR 0,15 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel kam die BAT-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,14 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 38,21 GBP zu. In der Spitze büßte die BAT-Aktie bis auf 38,04 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,04 GBP. Zuletzt wurden via London 43.694 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,36 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 31,25 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,45 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen