BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BAT. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 41,60 GBP zu. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,67 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,21 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 245.398 Stück.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,78 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,02 GBP erreichte der Anteilsschein am 09.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 35,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,44 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

