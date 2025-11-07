DAX23.586 -0,6%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.716 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,60 +0,1%Gold3.987 +0,3%
Aktie im Blick

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit KursVerlusten

07.11.25 16:08 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von BAT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 41,53 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,25 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 41,53 GBP nach. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,38 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,40 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 976.377 BAT-Aktien.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). 5,95 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.11.2024 bei 27,02 GBP. Abschläge von 34,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,39 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
