BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Mittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 41,51 GBP.

Das Papier von BAT befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 41,51 GBP ab. Die BAT-Aktie sank bis auf 41,38 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 41,40 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 419.335 Aktien.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,00 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,02 GBP ab. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 34,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose