BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag ohne große Veränderung
Die Aktie von BAT zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 41,39 GBP.
Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 41,39 GBP. Bei 41,59 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 41,30 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 41,42 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 226.490 Stück gehandelt.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Bei 27,02 GBP erreichte der Anteilsschein am 09.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,72 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 43,57 GBP angegeben.
BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Alle: Alle Empfehlungen