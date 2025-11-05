BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Mittwochnachmittag ins Plus

So bewegt sich BAT

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,0 Prozent auf 41,30 GBP.

Die BAT-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 41,30 GBP. Bei 41,40 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 40,57 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.358.929 BAT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 6,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 27,00 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 34,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose