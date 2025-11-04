BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT wird am Vormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,95 GBP.

Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,95 GBP ab. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,88 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,95 GBP. Zuletzt wurden via London 52.991 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,99 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 32,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

