BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von BAT zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 39,55 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 39,55 GBP. Bei 39,98 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 39,18 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 1.230.928 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 11,25 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 26,99 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 31,76 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.

