BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagmittag höher
Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 39,65 GBP.
Um 11:49 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 39,65 GBP nach oben. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 39,98 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,18 GBP. Bisher wurden via London 450.257 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 9,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 26,99 GBP erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 43,57 GBP angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.
