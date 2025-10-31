BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagvormittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Im London-Handel kam die BAT-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 38,92 GBP.

Die BAT-Aktie kam im London-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,92 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 39,03 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 38,86 GBP. Bei 38,86 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 28.085 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 26,26 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 32,53 Prozent wieder erreichen.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,45 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,39 GBP in den Büchern stehen haben wird.

