Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
BAT im Blick

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

30.10.25 09:22 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von BAT zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 39,17 GBP bewegte sich die BAT-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 39,17 GBP. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,22 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 39,11 GBP. Bei 39,18 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.312 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 10,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,26 GBP am 01.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 32,96 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
