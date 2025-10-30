BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau
Die Aktie von BAT zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 39,17 GBP bewegte sich die BAT-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 39,17 GBP. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,22 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 39,11 GBP. Bei 39,18 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.312 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 10,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,26 GBP am 01.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 32,96 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.
BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
