BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT macht am Mittwochvormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 39,47 GBP.

Das Papier von BAT legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 39,47 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 39,53 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,46 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 31.451 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 11,48 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,26 GBP am 01.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 33,47 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,39 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

