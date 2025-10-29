BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Nachmittag ins Plus

So bewegt sich BAT

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,39 GBP zu.

Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 39,39 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 39,61 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,46 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 819.030 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 10,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,26 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 12.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,39 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

