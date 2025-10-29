BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 39,45 GBP.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 39,45 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,53 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 39,46 GBP. Zuletzt wechselten via London 287.287 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 26,26 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 33,43 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

