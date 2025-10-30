BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich BAT

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 39,11 GBP.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 39,11 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 38,91 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,18 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 264.278 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Gewinne von 12,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 26,26 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 48,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,45 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.

