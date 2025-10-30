BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 38,87 GBP.

Die BAT-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 38,87 GBP. Die BAT-Aktie sank bis auf 38,64 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,18 GBP. Zuletzt wurden via London 1.004.617 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 11,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,26 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 32,44 Prozent wieder erreichen.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

