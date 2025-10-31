BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit angezogener Handbremse
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 38,92 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die BAT-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,92 GBP an der Tafel. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,27 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,86 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,86 GBP. Bisher wurden heute 502.708 BAT-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. 13,05 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,26 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen