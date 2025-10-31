BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit angezogener Handbremse

BAT im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 38,92 GBP.

Die BAT-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,92 GBP an der Tafel. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,27 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,86 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,86 GBP. Bisher wurden heute 502.708 BAT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. 13,05 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,26 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

