BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Freitagmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 39,05 GBP.
Das Papier von BAT legte um 11:47 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 39,05 GBP. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 39,19 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 38,86 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 135.303 BAT-Aktien.
Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 12,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,26 GBP. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 32,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.
Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,39 GBP je Aktie aus.
