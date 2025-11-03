BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Montagvormittag

Blick auf BAT-Kurs

Die Aktie von BAT zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 39,79 GBP. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,98 GBP an. Bei 39,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 158.927 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 10,58 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 26,99 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 47,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 12.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,39 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose