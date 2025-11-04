BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 40,32 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 40,32 GBP. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 40,44 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,95 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.387.427 BAT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,13 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 26,99 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 49,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

