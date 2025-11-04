DAX23.818 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 ±0,0%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Aktienentwicklung

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Dienstagmittag

04.11.25 12:04 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Dienstagmittag

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 40,15 GBP zu.

Um 11:48 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,15 GBP. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,21 GBP aus. Bei 39,95 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 493.837 Aktien.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 9,60 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,99 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,77 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,39 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
