BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Mit einem Kurs von 40,52 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BAT-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 40,52 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 40,64 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 40,39 GBP. Bei 40,57 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 35.743 BAT-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 8,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 27,00 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 33,37 Prozent Luft nach unten.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BAT-Aktie im Durchschnitt mit 43,57 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

