BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

05.11.25 09:23 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Mit einem Kurs von 40,52 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
46,25 EUR 0,35 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 40,52 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 40,64 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 40,39 GBP. Bei 40,57 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 35.743 BAT-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 8,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 27,00 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 33,37 Prozent Luft nach unten.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BAT-Aktie im Durchschnitt mit 43,57 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
