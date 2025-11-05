DAX23.821 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,51 +0,3%Gold3.962 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kursentwicklung im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

05.11.25 12:04 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,73 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
46,40 EUR 0,50 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 40,73 GBP. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 40,78 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 40,57 GBP. Zuletzt wurden via London 233.279 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,02 Prozent. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,00 GBP ab. Mit Abgaben von 33,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,39 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen