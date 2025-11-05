BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,73 GBP nach oben.

Die BAT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 40,73 GBP. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 40,78 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 40,57 GBP. Zuletzt wurden via London 233.279 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,02 Prozent. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,00 GBP ab. Mit Abgaben von 33,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,39 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose